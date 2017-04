Omgekomen motorrijder is man van 58

LAREN - De motorrijder die vrijdagmiddag bij een ongeluk om het leven kwam op de Markeloseweg in Laren, is een 58-jarige inwoner van Markelo. Dat meldt de politie.

Ze vermoedt dat de bestuurder vrijdag rond 13.00 uur in een bocht de macht over het stuur verloor. Vermoedelijk is de man tegen een boom gebotst.

Hulp­diensten hebben de man ter plekke gereanimeerd, maar voor de motorrijder kwam de hulp te laat.

