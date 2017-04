Boy van de Beek: zit eindelijk eens mee voor Achilles

GROESBEEK - Hekkensluiter Achilles'29 liep door een doelpunt in de blessuretijd in op FC Dordrecht.

Dat tot grote opluchting van uitblinker Boy van de Beek. "We hebben hier zo vaak gestaan en dan was het andersom. Dan kregen wij op het laatst juist een doelpunt tegen. Nu gelukkig niet en zie je dat we Niek Versteegen niet voor niets hebben en dat hij er nog een balletje inschiet."

"Als wij maandag nou eens een puntje pakken in Volendam en mits Dordrecht verliest, dan is het verschil nog maar vijf punten. En dan komen zij hierheen en niet met een fijn gevoel, denk ik. Het worden nog hele interessante weken, zeker als Niek er nog een keer een bal in schiet. Dan gaat het goed komen."