Niek Versteegen goud waard voor Achilles

GROESBEEK - Hij viel bijzonder gretig in en Niek Versteegen bekroonde dat met de winnende treffer voor Achilles'29 thuis tegen FC Den Bosch.

"Dit is super. Om zo de winnende goal te maken, is een hele bijzondere ervaring. Over de hele wedstrijd zijn we ook de terechte winnaar. In het begin hadden we het lastig en hadden we zomaar met 3-0 achter kunnen staan. Maar daarna waren we de betere en hadden we het al eerder moeten afmaken."

Versteegen beseft dat Achilles zich nu alsnog kan redden, al wordt dat bijzonder lastig. "Ik hoop het. We moeten er alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Ik ben al lang blij dat we nu drie punten hebben gepakt. We zien wel hoe het schip strandt over vier wedstrijden."