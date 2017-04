De Graafschap coach Henk de Jong: 'aan de bal hebben we verzaakt'

Henk de Jong was realistisch in Volendam

VOLENDAM - De Graafschap had over geluk niet te klagen in Volendam. Met 2-2 kwam de ploeg van Henk de Jong nog goed weg. Cambuur is nu de lijstaanvoerder in de vierde periode.

De club uit Leeuwarden, nota bene de oud-werkgever van De Jong, won thuis met 5-1 van Telstar en staat op basis van een veel beter doelsaldo nu bovenaan in de laatste periode. De Jong toonde zich realistisch na het zwaarbevochten gelijkspel in Volendam. 'Een mooie club met een goede trainer. Ze staan er goed voor. Vooraf teken je voor een gelijkspel als je uit tegen Volendam moet spelen', reageerde de Fries na afloop.

Ketser Klaasen

'Maar als je ziet hoe wij hier starten, dan zie ik een totaal andere ploeg dan tegen RKC. We komen verdiend achter. De manier waarop wij de tegenstander in het zadel helpen is natuurlijk niet goed', doelde De Jong op de ketser van Klaasen die de bal zo maar in de voeten van Stroo legde.

Niet goed genoeg

In balbezit leverde De Graafschap bij FC Volendam een povere prestatie. Vooral na rust was het slecht. 'We kunnen goed voetballen, maar aan de bal hebben we vanavond verzaakt. Het was gewoon niet goed genoeg. Meer dan een gelijkspel zat er niet in', aldus De Jong. 'Aan de zijkant lag ruimte, vandaar ook de wissel met Parzyszek. Maar ook daar deden we het niet goed.'

Omdraaien

De trainer van De Graafschap blijft optimistisch, ondanks het feit dat Cambuur ruim won en op basis van een veel beter doelsaldo nu de nummer één is in de periode. 'We staan nog steeds bovenaan', meldde De Jong tijdens de persconferentie in Volendam. 'En daar hadden we zes weken geleden voor getekend. We kunnen het maandag zo maar weer omdraaien. Zij spelen dan uit en wij thuis. Het zou mooi zijn als het ons lukt, want ik gun het Doetinchem van harte.'