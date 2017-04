De Treffers pakt tweede periodetitel in Tweede Divisie

GROESBEEK - De Treffers heeft vrijdagavond de tweede periodetitel in de Tweede Divisie binnengesleept. De Groesbekers - die het duel met tien man eindigde - hadden daarvoor voldoende aan een gelijkspel (2-2) in het inhaalduel met TEC.

Het team van trainer Anton Janssen wist voorafgaand aan de wedstrijd dat het in de twee duels met TEC (vrijdag) en AFC (maandag) één punt nodig had om de periodetitel te pakken.

De spanning was daarom goed zichtbaar bij de Groesbekers. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Aanvaller Nick de Bondt scoorde de hele belangrijke openingstreffer.

Rode kaart

Na de rust moest De Treffers plotseling met tien man verder. Scheidsrechter Clay Ruperti gaf aanvaller Wesley Meeuwsen een rode kaart voor een vermeende elleboogstoot. Met een man minder verdubbelde de thuisploeg toch de score.

Invaller Remy Raterink stond koud één minuut in het veld toen hij scoorde. Een paar minuten voor tijd maakte TEC nog de aansluitingstreffer, waardoor de spanning terug werd gebracht in de wedstrijd. Uiteindelijk scoorde Germaine Balrak in de dying seconds de gelijkmaker.

KNVB Beker

Door de winst van de tweede periodetitel stroomt De Treffers volgend seizoen binnen in het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. De Groesbekers hoeven hiervoor dus geen kwalificatierondes door te lopen.