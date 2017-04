Kan de natuur op de Veluwe al die toeristen wel aan?

EDE - Het paasweekeinde is ook het begin van het toeristenseizoen op de Veluwe. Al jaren voeren gemeenten en organisaties op de Veluwe campagnes om meer toeristen en recreanten te trekken. Tegelijkertijd groeit de zorg over de gevolgen van het toerisme voor de natuur op de Veluwe.

Filmmaker Luc Enting uit Ede werkt aan een natuurfilm over de Veluwe. Hij realiseert zich dat met zijn film, die aankomend najaar in de bioscoop moet gaan draaien, wellicht nog meer mensen naar de Veluwse natuur trekken.

'Met het hele filmavontuur zit je heel dicht op de dieren. Je zit op plaatsen waar je niet iedereen naartoe kunt brengen.'

Rustgebieden zijn verboden terrein

Enting doelt daarmee op de rustgebieden die niet toegankelijk zijn en waar hij met hoge uitzondering mag filmen. Geregeld komt hij in deze gebieden mensen tegen die daar het wild verstoren. 'Daar ben ik van geschrokken. Echte natuurliefhebbers noemen ze zich, maar ze hebben vaak geen idee wat ze aan het doen zijn.'

Verleidelijke plekken op de Veluwe

Gemeenten en natuurorganisaties zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van de natuur. Er wordt dan ook speciaal beleid gevoerd om meer toeristen te trekken, maar tegelijkertijd ook om de natuur te beschermen.

'Wij delen de Veluwe op in verschillende zones. Zo heb je plekken waar je de natuur echt de natuur laat zijn en plekken waar er meer ruimte is voor recreatie,' zegt wethouder Nicolle Olland van de gemeente Rheden.

Landgoed Middachten in de gemeente Rheden is bijvoorbeeld een plek waar er meer ruimte is voor meer toeristen. Olland: 'Door fiets- en wandelpaden aan te leggen verleidt je de mensen om op plekken te komen waar wij graag willen dat ze komen. Zodat op de plekken waar de natuur echt heel kwetsbaar is, we kunnen zeggen: hier kom je er niet in.'

Oog in oog met wild

Toeristen en recreanten die toch echt wild met eigen ogen willen zien, kunnen mee op één van de vele wildexcursies die over de hele Veluwe worden georganiseerd.

Zie ook:

Fries stel ziet mysterieus dier met lange staart in het bos bij Putten