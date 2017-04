Dominique Scholten nieuwe hoofd jeugdscouting NEC

NIJMEGEN - NEC heeft Dominique Scholten aangesteld als hoofd jeugdscouting en manager algemene zaken van de Voetbal Academie NEC/FC Oss. Hij volgt Patrick Koolen op, die de functie niet langer kon combineren met zijn andere werkzaamheden. Scholten start 1 juni 2017, maakt de club bekend op de website.

Scholten doorliep de jeugdopleiding van NEC, maar brak nooit door in het eerste elftal. Via TOP Oss kwam hij in 2011 bij Achilles'29 terecht. Na twee jaar vertrok de middenvelder om aan de slag te gaan bij SV Spakenburg. Momenteel speelt Scholten bij derdedivisionist JVC Cuijk.

Naast zijn actieve voetballoopbaan liep hij vanaf 2006 stage bij NEC. Vanaf het seizoen 2011-2012 werd hij co-trainer van diverse jeugdteams binnen de Voetbal Academie NEC/FC Oss. In april 2016 werd hij hoofd jeugdopleiding bij Achilles'29.

Visie en cultuur NEC

'Dominique kent de Voetbal Academie van N.E.C. en de cultuur en visie van de club door en door. Als hoofd jeugdscouting neemt hij de werkzaamheden van Patrick Koolen over. We hopen dat Patrick nog wel een rol kan blijven spelen in de scouting', zegt hoofd jeugdopleiding Iddo Roscher.

