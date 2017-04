Omroepen en gemeenten op Noord-Veluwe willen geen fusie tot streekomroep

ELBURG - Verschillende omroepen en gemeenten op de Noord-Veluwe zien niets in een fusie tot een streekomroep. Dat zeggen bestuurders van de omroepen in Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Daarbij worden ze gesteund door hun gemeenten.

De omroepen willen niet dat de eigenheid van hun lokale omroep verdwijnt. 'Een stel stropdassen in Hilversum kan wel bedenken dat wij in een streekomroep moeten die een gebied bestrijkt van Elburg tot Raalte, maar wij maken lokale verhalen uit onze gemeente en daar zitten ze in Raalte niet op te wachten', reageert Bert-Jan Dokter van de lokale omroep in Oldebroek.

Zelfstandig of niet

Het idee is dat de 260 lokale omroepen in heel Nederland opgaan in zo'n 80 streekomroepen. Nunspeet is ingedeeld bij gemeenten op de Veluwe. Oldebroek en Elburg zitten in een streekomroep die eerst liep van Elburg tot Hardenberg, maar nu stopt bij Raalte.

Het gevoel in Oldebroek wordt gedeeld in de regio door RTV Nunspeet en Lokale omroep Elburg (Loe). 'We willen best samenwerken, maar niet fuseren. ' Zegt Bram van der Ham van de Loe. 'We zijn een vrijwilligersorganisatie met 100 mensen en hebben het financieel redelijk op de rit, al worden de kosten om de boel in de lucht te houden elk jaar meer.'

'Eén op de drie in zwaar weer'

Zijn collega Marcel Bunte uit Nunspeet heeft twintig jaar een betaalde baan bij zijn omroep. 'Het is uiteindelijk een keus van de gemeente, maar wij willen onszelf blijven, zelfstandig.' Nunspeet bestaat al dertig jaar en is volgens eigen zeggen financieel gezond.

'Helaas blijkt uit onderzoek van het commissariaat voor de media dat één op de drie lokale omroepen financieel in zwaar weer zit.' Reageert Bernhard Kobus van de overkoepelden organisatie van de lokale omroepen. Het idee is dat grotere streekomroepen ook betaalde krachten in dienst hebben die ervoor zorgen dat de organisaties verbeteren. 'De vraag om streekomroepen komt van de Lokale omroepen zelf en een meerderheid steunt het plan. De omroepen op de Noord-Veluwe vormen een minderheid.'

'We laten het niet zomaar afpakken'

De omroep in Oldebroek is een stichting en kan niet gedwongen worden in een streekomroep op te gaan. 'Ze zeggen dat we zelfstandig mogen blijven, maar onze vertegenwoordigers praten alleen maar over streekomroepen. Als de wetgeving wordt aangepast trekken ze het vloerkleed onder ons vandaan. Maar wij hebben wel een eigen pand en medewerkers in dienst, dat laten wij niet zomaar afpakken', zegt Bert Jan Dokter.

Gemeentebesturen zien niets in een fusie. Afgelopen week plaatste de gemeente Elburg een bericht op hun eigen website waarin ze uitspreken dat de Loe zelfstandig moet blijven. 'Het is een statement. Wij, maar ook de gemeente Oldebroek en Elburg willen dat de lokale omroepen lokaal blijven en niet fuseren.' Reageert wethouder Willem Krooneman van Elburg.

Komend jaar worden de streekomroepen definitief ingedeeld vertelt de directeur van de Olon. 'Daarna gaan we het verder uitwerken. Maar deelname is een vrije keus en we hopen dat ze later aansluiten.'