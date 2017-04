Liveblog: De Graafschap begonnen aan kraker in Volendam

VOLENDAM - De Graafschap kan vanavond (aanvang: 20.00 uur) aan de Dijk in Volendam een grote slag slaan op weg naar de periodetitel. Volg alles via dit liveblog

19.20 uur: komt dit vak met Graafschap fans straks vol te zitten? Twee jaar geleden bij de promotie gingen de supporters hier helemaal uit hun dak en was het groot feest.

19.15 uur: prachtige wolkenpartijen boven het stadion van FC Volendam. Hier moet De Graafschap vanavond winnen om de wens op promotie levend te houden.

19.05 uur: Volendam, bekend om zijn volkszangers en traditionele klederdracht, is trots op zijn helden. Maar veel goede voetballers komen ook uit het vissersdorp. Een lachende Arnold Mühren houdt de Europese titel omhoog die hij won met het andere Oranje in 1988.

19:00 uur: Ties Evers speelt al drie jaar voor FC Volendam, geboren in Gaanderen en opgegroeid in Etten. De verdediger speelde jarenlang voor De Graafschap en staat vanavond in de basis.

18.55 uur: Opstelling De Graafschap: Bednarek, Van Overbeek, Van Nieuwpoort, Straalman, Van Diermen, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek en Van den Hurk

18.50 uur: de sproeiers doen hun werk op het kunstgras in Volendam. Op dit veld promoveerde De Graafschap twee jaar geleden naar de eredivisie.