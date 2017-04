De Graafschap komt met zwaarbevochten gelijkspel in Volendam goed weg

De Graafschap lijkt weer goede zaken te doen in de periode

VOLENDAM - De Graafschap heeft aan het uitduel met FC Volendam een punt overgehouden. Cambuur won, waardoor zij nu bovenaan staan in de periode.

Einde liveblog

90+3 Stroo met een prachtig schot van grote afstand. Maar net over het doel van Bednarek.

90+3 Oei oei oei! Van Diermen kopt bijna over zijn eigen doelman heen, het loopt net goed af.

Rood voor Schouten na charge op Van Mieghem. Volendam in extra tijd nog met 10 man. Nog 3 minuten!

88e min: Nieuwpoort haalt een bal twee meter voor de doellijn weg. De Graafschap wankelt. Het is nog 2-2.

El Jebli komt in de slotminuten voor de aangeslagen Klaasen.

81e min: Er hangt een goal in de lucht en niet voor De Graafschap. De ploeg van De Jong speelt een zwakke tweede helft.

Als het zo blijft, ook bij Cambuur, staan de Friezen na vanavond op doelsaldo bovenaan in de periode. Grote spanning dus!

74e min: GOAL!! Stroo scoort simpel tussen twee verdedigers in. Het is 2-2 en het is ook de tweede van de Volendamse spits.

Op de andere velden: NAC met 2-0 achter. Zij lijken gezien voor de periode. De grootste concurrent Cambuur gaat wel winnen, staan met 3-0 voor tegen Telstar.

62e min: Volendam geeft het uiteraard niet op. Schot van Achterhoeker Evers gaat voorlangs. Het spel wordt er overigens niet beter op. Veel fouten aan beide kanten vanavond.

In de strijd om de 4e periode staat De Graafschap dus bovenaan. Na Volendam zijn er nog twee duels. Te beginnen op 2e Paasdag in Doetinchem tegen MVV.

58e min: de matig spelende Parzyszek wordt er door Henk de Jong nu al afgehaald. De rappe Daryl van Mieghem is zijn vervanger.

53e min: schot uit lastige hoek voor topscorer Parzyszek. Het blijft 1-2.

46e min: Tweede helft begonnen in Volendam. Houdt De Graafschap stand? Dan doet het opnieuw uitstekende zaken in de vierde periode. Halverwege staat concurrent NAC met 1-0 achter. Cambuur staat wel met 2-0 voor.

-------------------het is rust----------------------

42e min: Het is spannend in Volendam. Correcte sliding op de bal van Van Diermen voordat Stroo kan scoren. Boekel geeft terecht geen penalty aan Volendam.

GOAL!! 37e min: Parzyszek ramt á la Johan Neeskens de bal hard en hoog tegen de touwen.

Het is de 24e goal! voor de Pool

37e min: Penalty voor de Graafschap! Verhulst maakt volgens Van Boekel een overtreding op Van den Hurk die een vrije doortocht had na een steekbal van Van Overbeek.

30e min: kans in omschakeling voor De Graafschap. Over rechts breekt Van Overbeek door. De aanvallende back legt terug, maar daar staat geen ploeggenoot.

GOAL!! 29e min: Bart Straalman (foto) scoort voor De Graafschap. Hij krijgt de bal via twee Volendamse benen voor zijn rechterschoen. Een 'lucky', maar het brengt De Graafschap helemaal terug in de wedstrijd.

23e min: Driver moet afhaken, Nathaniel Will is zijn vervanger.

19e min: nog een tegenvaller. Andrew Driver (foto) gaat op het veld zitten en geeft het teken van wisselen. Het lijkt op dezelfde liesblessure als vorige week

15e min: weer balverlies bij De Graafschap. Stroo maakt bijna zijn tweede goal, maar schiet in het zijnet. Het is duidelijk, de Achterhoekers hebben het lastig.

GOAL!!! 11e min: het is al 1-0 voor FC Volendam. Spits Stroo profiteert van een blunder achterin van Klaasen (foto) die de bal zo maar inlevert.

6e min: kans voor Van Kippersluis, maar Winterswijker Straalman gooit zich voor het schot.

20.00 uur: we zijn begonnen in het gezellige Volendam

Foto onder: Superboer voor het leven

19.30 uur: de warming up in volle gang

19.20 uur: komt dit vak met Graafschap fans straks vol te zitten? Twee jaar geleden bij de promotie gingen de supporters hier helemaal uit hun dak en was het groot feest.

19.15 uur: prachtige wolkenpartijen boven het stadion van FC Volendam. Hier moet De Graafschap vanavond winnen om de wens op promotie levend te houden.

19.05 uur: Volendam, bekend om zijn volkszangers en traditionele klederdracht, is trots op zijn helden. Maar veel goede voetballers komen ook uit het vissersdorp. Een lachende Arnold Mühren houdt de Europese titel omhoog die hij won met het andere Oranje in 1988.

19:00 uur: Ties Evers speelt al drie jaar voor FC Volendam, geboren in Gaanderen en opgegroeid in Etten. De verdediger speelde jarenlang voor De Graafschap en staat vanavond in de basis.

18.55 uur: Opstelling De Graafschap: Bednarek, Van Overbeek, Van Nieuwpoort, Straalman, Van Diermen, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek en Van den Hurk

18.50 uur: de sproeiers doen hun werk op het kunstgras in Volendam. Op dit veld promoveerde De Graafschap twee jaar geleden naar de eredivisie.