Zieke Clemens Cornielje herbenoemd

ARNHEM - Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje, opnieuw benoemd. Dat heeft het ministerie vrijdag laten weten aan Provinciale Staten.

Woensdag werd de ernstig zieke Cornielje door Provinciale Staten voorgedragen voor zijn derde termijn als CvdK. Hij was zelf niet aanwezig bij de vergadering, maar bedankte de Staten via een brief voor hun vertrouwen.

Derde keer kanker

De voordracht komt op een heel moeilijk moment voor Cornielje. Afgelopen maandag maakt hij bekend dat hij voor de derde keer kanker heeft. Deze keer gaat het om een hersentumor.

Hij werkt de komende tijd zoveel mogelijk door en wacht de uitslagen van het ziekenhuis, volgende week, af. Cornielje noemt de prognose zelf slecht, maar hoopt op een wonder. Als dat wonder er komt, begint Cornielje op 31 augustus 2017 aan zijn derde termijn als commissaris van de Koning in Gelderland.

