(VIDEO) Achilles pakt strohalm door knappe thuiszege op Den Bosch

Matchwinner Niek Versteegen met voorzitter Harrie Derks

GROESBEEK - Het Wonder van Groesbeek kan nog gerealiseerd worden. Door een 2-1 thuiszege op Den Bosch loopt de hekkensluiter in op concurrent Dordrecht. Met nog vier duels te gaan is de achterstand zes punten.

96. Achilles redt het en er is weer kans op het Wonder van Groesbeek. 92. En daar valt de 2-1 dan toch nog: Invaller Niek Versteegen slaat toe. Als het zo blijft, wordt het gat met Dordrecht teruggebracht tot zes punten. 90. Zes minuten extra speeltijd. 89. En dan wordt het nog bijna 1-2 via Bouyaghlafen, maar zijn fraaie actie besluit hij met een schot voorlangs. 88. Concurrent Dordrecht komt achter tegen Jong Ajax. Dat betekent uitstel van executie voor Achilles, al kan maandag bij een nederlaag in Volendam en winst dan van Dordt het doek alsnog vallen. 86. Topoverleg tussen trainer Eric Meijers en zijn aanvoerder Freek Thoone. 83. De tegenvallende Amaarouk gaat eruit, Imran Oulad Omar krijgt nog wat speelminuten. 81. Antonio Stankov kan zo doorgaan op rechts, maar jaagt de bal in het zijnet. Achilles heeft het initiatief weer volledig overgenomen. 79. Boy van de Beek stuurt de bal richting kruising met een fraaie curve, maar Heemskerk kan net redden. In de rebound mist Nassim Amaarouk. 78. Niek Versteegen valt in voor Emir Smajic. 70. Een mooie blik op De Heikant, maar de wedstrijd is inmiddels niet zo aantrekkelijk meer. 65. Wiljan Vloet laat zich nadrukkelijk horen, maar krijgt repliek vanaf de tribune: "Terug in je hok, Vloet!", maar daar kan de trainer van Den Bosch wel om lachen. 58. Een veelbelovende counter van Achilles eindigt met een mindere pass van Freek Thoone, die verder wel goed en gedreven speelt. 53. Na rust heeft Den Bosch zich duidelijk wat hersteld. Ongetwijfeld heeft Wiljan Vloet het met één van zijn befaamde donderspeeches laten bulderen. 46. De inwendige mens wordt altijd goed verzorgd hier in Groesbeek. 45. We gaan rusten met 1-1 en daarmee mag Den Bosch niet mopperen. 43. Jesse Edge drinkt en kijkt toe, want de Nieuw-Zeelander is geblesseerd. 40. Prachtige aanval Achilles. Hakje Jop van Steen op Freek Thoone, maar die stuit op doelman Heemskerk. De Groesbekers verdienen de 2-1. 37. Als Achilles het hele seizoen zo had gespeeld, was de ploeg echt geen hekkensluiter. 27. De Groesbekers zijn lekker bezig. Nu weer een aardige poging van Joey Dekkers. 24. Deze trouwe supporter houdt toch rekening met degradatie: "Maar dat heeft ook een voordeel. Dan spelen we weer de derby tegen De Treffers. 21. Achilles speelt nu een stuk beter. Met name Boy van de Beek is lekker op dreef. Antonio Stankov zakt even door zijn hoeven. 15. Collega Julian Droog van De Gelderlander is een uitstekende cameraman. 14. Een prachtige vrije trap van Boy van de Beek en het is weer gelijk. 10. Freek Thoone is dreigend namens de thuisclub, maar hij schiet voorlangs. 5. Den Bosch is veel sterker in de openingsfase, tot tevredenheid van trainer Wiljan Vloet. 2e minuut: Robbert te Loeke krijgt een vrije trap niet onder controle en in de rebound scoort Bilate: 0-1 20.00 Er wordt afgetrapt op De Heikant. 19.50 Spanning bij het technische duo Frans Derks/Eric Meijers. 19.45 Prachtig plaatje van De Heikant bij de ondergaande zon. 19.34 Hoe zou het zoet der overwinning smaken? Maar dan wel met dit gerstenat erbij... 19.30 De Achilles-supporters moedigen iedereen aan ook vanavond achter hun team te gaan staan. 19.28 De zwanenzang van Achilles duurt nog maximaal vijf wedstrijden, maar het doek kan in theorie maandag al vallen. Als de Groesbekers vanavond punten pakken, stellen ze de degradatie in ieder geval uit tot na paasmaandag en bij winst volgende week thuis tegen Dordrecht komt Achilles alsnog dichtbij de rechtstreekse concurrent en zou het tot de laatste speeldag spannend kunnen blijven. 19.25 Trainer Eric Meijers heeft Imran Oulad Omar gepasseerd. Nassim Amaarouk (foto) krijgt een kans in de basis. Dit zijn de elf van vanavond: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; Amaarouk, Van de Beek, van Steen, Dekkers, Thoone; Smajic.