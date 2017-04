Pasen is ... vooral werken en een beetje de wederopstanding van Jezus herdenken

ARNHEM - Pasen is ... chocolade-eieren eten, gewoon twee dagen vrij of herdenkt u de wederopstanding van Jezus? Die vraag hebben wij u voorgelegd op de sociale media. Wat blijkt? Voor de meeste mensen is Pasen gewoon een werkweekend.

Nicole, Eveline, Jo en Elsemieke geven op Facebook aan dat zij dit weekend druk bezig zijn met hun werk. De één in het ziekenhuis in Nijmegen, de ander op het station in Arnhem, of in de horeca. 'Het horecaleven gaat immers altijd door', zegt Jo.

Voor dit viertal dus geen weekend om lekker uit te rusten of om de wederopstanding van Jezus te herdenken. Voor Sonja en Jan zit dat anders. 'Ik vier Pasen zoals het bedoeld is. He is alive, celebrate the reserrection', zegt Sonja. Jan sluit zich daarbij aan: 'Ik vier dat Jezus is opgestaan natuurlijk en leeft!'

'Nieuwe start'

Pasen is voor Gerda en Marian iets heel anders dan de wederopstanding. 'We kunnen met Pasen steeds een nieuwe start maken. Daar moeten we dankbaar voor zijn en als het mogelijk is het leven vieren', zegt Gerda.

Marian zegt dat ze de terugkeer van het licht en het nieuwe leven viert. 'Je ziet hoe alles weer groen wordt en dat er jonge dieren geboren worden.'

'Lente is begonnen'

Daar sluit Eline zich bij aan. 'Ik vier dat de lente is begonnen. Alles groeit en bloeit weer, de vogels broeden hun eieren uit en het weer wordt warmer.'

Tot slot doet Anja iets wat vele anderen ook zullen doen dit weekend. 'Uit eten, gourmetten en paaseieren eten natuurlijk.'