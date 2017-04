Tess (12) is sneller dan volwassen hardlopers

APELDOORN - De twaalfjarige Tess van Randtwijk uit Apeldoorn rent niet alleen al haar leeftijdsgenoten voorbij. Ook volwassen dames is ze te snel af. Dat liet ze laatst zien tijdens de IJsselloop in Deventer. Daar eindigde ze op de 5 kilometer als eerste van de junioren én de vrouwen. En van de 2198 waren maar 23 mannen sneller dan zij.

Een bescheiden brugklasser is ze. Maar ze weet wat ze wil: professioneel hardlopen. En dat ze die potentie heeft lijkt duidelijk. 'Maar ze heeft er vooral heel veel plezier in', vertelt haar vader Bas. 'Dat is het belangrijkst. Als ze rent, is ze helemaal in haar eigen wereld.'

Drie à vier keer in de week traint de jonge atlete. Ze is lid van atletiekvereniging AV'34 Apeldoorn en gaat iedere week naar topsportcentrum Papendal in Arnhem voor looptraining.

Nu is alles nog goed te combineren met school, vertelt haar vader. 'Voorlopig zal dat wel zo blijven. En dan zien we daarna wel verder.'

Om te vieren dat ze eerste was geworden bij de dames, trakteerde ze dinsdag haar trainingsmaatjes op taart.