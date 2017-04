Knikkeren met walnoten, verdwenen traditie in ere hersteld

ELBURG - Honderden mensen stonden vroeger op tweede paasdag hutje mutje op elkaar op het veldje naast de kerk in Elburg. Iedereen voorzien van een paaszak met walnoten, klaar om 'nootje te tikken'. Bertus Wijnne weet het nog goed. Dit jaar hoopt hij dat het veld voor het eerst in jaren weer vol staat.

'Op ons paasbest waren we altijd', herinnert Bertus zich. 'Iedereen kwam na de mis naar het veld om nootje te tikken, een soort jeu de boule met walnoten. Het was echt iets waar je ver van tevoren naar uitkeek.'

Nieuwe paaszakken te koop

Onlangs kwam Bertus bij zijn broer thuis oude foto's tegen van het spel. En meteen kwamen de verhalen naar boven. Al snel realiseerden zij zich dat ze het jammer vonden dat de traditie verdwenen was uit Elburg.

Daarom willen ze die traditie weer nieuw leven in blazen. 'Helemaal omdat we nu kleinkinderen hebben', vertelt Bertus. 'Het is super leuk om dat met hen weer te doen.' Het nieuws verspreidt zich snel. Veel oudere inwoners kunnen het zich maar al te goed herinneren. Er worden nieuwe paaszakken gehaakt en verkocht in de lokale winkel.

Het weer

Aan enthousiasme dus gebrek. Maar aan goed weer wel. Buien en wind kunnen roet in het eten gooien. Hoeveel mensen hebben met slecht weer nog zin om naar het veldje toe te komen? Bertus maakt zich er niet veel zorgen om. 'Het hoeft ook niet meteen in een jaar terug te zijn. We hebben de tijd. Volgend jaar doen we gewoon weer een poging.'