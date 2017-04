Inwoners Terborg reageren met afschuw op beroving 96-jarige: 'Wat voor held op sokken doet zoiets?'

DOETINCHEM - De inwoners van Terborg reageren met afschuw op het nieuws over de beroving van een 96-jarige vrouw in hun gemeente. De dader greep donderdagmiddag de handtas van het slachtoffer, toen de hoogbejaarde mevrouw met haar rollator over straat liep.

'Schandalig', reageert een inwoonster. 'Wat voor een held op sokken doet nu zoiets? Een oude mevrouw bestelen, dat durven ze wel. Ik vind dat daar best wat aan gedaan mag worden.' 'Het is verschrikkelijk', vult een andere bewoner aan. 'Twintig jaar geleden was het hier in de Achterhoek vrij rustig. Nu komt het criminele gedrag helaas ook deze kant op. Een paar dagen geleden is hier al een drugslab gevonden. Ook dat hoort niet, maar het gebeurt wel.' Zie ook: 96-jarige met rollator op straat beroofd van handtas