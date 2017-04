NEC informeert technisch adviseur Hoekman over onvrede

NIJMEGEN - NEC heeft Danny Hoekman een brief gestuurd naar aanleiding van zijn interview met het weekblad Voetbal International.

De technisch adviseur haalde daarin uit naar de gang van zaken op de club. 'Ik ben heden in kennis gesteld dat NEC niet kan leven met de inhoud van het artikel.'

In het interview had hij ook kritiek op trainer Peter Hyballa, die hij onder meer een karikatuur noemde. 'Het ontslag van Hyballa is voor mij geen issue. Een trainer beoordeel ik niet alleen op basis van de stand. Dat vind ik scorebordmanagement. Daar gruwel ik van.'

ZIE OOK:

NEC zet adviseur Hoekman buitenspel na interview

Hoekman hoorde nog altijd niks van NEC