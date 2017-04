Auto over de kop op A15, één persoon naar ziekenhuis

Foto: Weginspecteur Dries

ECHTELD - Op de A15 tussen Tiel en Nijmegen is vrijdagmiddag een auto over de kop geslagen en in de sloot beland. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Details over het ongeluk zijn niet bekend, het ongeluk was dusdanig ernstig dat een traumahelikopter werd opgeroepen. Uiteindelijk moest één gewonde met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De auto wordt nu geborgen. Op de A15 staat nog een kijkersfile van ongeveer een kwartier.