Buitengewoon Radio: Ook als je niet gaat trouwen is Heerlijkheid Mariënwaerdt de moeite waard

BEESD - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Deze Eerste Paasdag bezoekt Laurens Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd.

De fruitbomen staan volop in bloei op de Heerlijkheid. Op het landgoed vind je appel-, peren en kersenbomen. De Heerlijkheid werd in het begin van de 12e eeuw gesticht aan de oever van de Linge, bij Beesd. Het rijke klooster werd in de geschiedenis meerdere malen geplunderd. Voor rovers hoef je nu niet meer bang te zijn. Op het landgoed kun je tegenwoordig heerlijk wandelen en genieten van de rust.





Bloesemtocht

Laurens is vanochtend op pad met Hans van Kranenburg. Hans is van de organisatie van de Rode Kruis Bloesemtocht. 22 april wordt de wandeltocht voor de 25ste keer gehouden. De route brengt de wandelaars onder meer naar de Heerlijkheid Mariënwaerdt. Door het mooie weer van de afgelopen weken is de bloesem vroeg dit jaar. De kans is groot dat de pruimen, peren en kersen volgende week al niet meer in bloei staan. 'Maar de appelbloesem is dan op zijn hoogtepunt', zegt Hans.





In de gracht voor de abdij zwemt een eend met haar pasgeboren kroost. De laan naar het huis toe is statig met aan weerszijden grote walnotenbomen. Momenteel staan de honderden narcissen in bloei. 'In het najaar worden hier door heel veel mensen walnoten geraapt', vertelt Hans. Zelf bewaart hij veel herinneringen aan Mariënwaardt. Toen hij jaren geleden een bijbaantje had als postbode, bezorgde hij de post ook bij de baron en de barones, herinnert Hans zich.





Aan de oever van de Linge wijst Hans de plek aan waar volgende week pontons van het leger komen te liggen, precies op de plek waar nu twee meerkoetjes onder water verdwijnen. Deelnemers van de bloesemtocht kunnen hier zaterdag de rivier de Linge oversteken.







Oude rekeningen verklappen geschiedenis

Op het landgoed stonden vroeger veel meer gebouwen dan nu. Dat blijkt uit oude rekeningen van ambachtslieden, zoals metselaars. Behalve de kerk was er bijvoorbeeld een groot aantal kelders waarin bier, wijn en fruit werden bewaard. Aan de Linge stond een washuis en er was een brouwerij en een schoenmakerij. Tegenwoordig is Heerlijkheid Mariënwaerdt een populaire trouwlocatie. Maar ook als je niet wilt trouwen, ben je welkom op het landgoed.





Buitengewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 6.00 en 10.00 uur te beluisteren in Zin op Zondag op Radio Gelderland.



- Meer info over Heerlijkheid Mariënwaerdt vind je hier.

- Meer info over de Bloesemtocht vind je hier.