Kippen zitten ook met Pasen binnen vanwege ophokplicht

BOVEN-LEEUWEN - De ophokplicht voor pluimvee is al maanden van kracht en ook met Pasen moeten de kippen nog binnen blijven. Dat allemaal om uitbraken van vogelgriep te voorkomen. Maar wanneer mogen de kippen wél weer naar buiten? Dat is nog niet duidelijk.

De kippen van Ben Janssen uit Boven-Leeuwen werden geruimd, omdat er een kip met vogelgriep was bij zijn buren. Die ruiming was onnodig in zijn ogen, want na tests bleek bij hem geen enkele kip geïnfecteerd.

'Dat deed nog het meeste pijn. Je moet gezonde dieren afgeven. Bij mij gaat dat er niet in', vertelt Janssen bij Radio Gelderland. 'Ik ben dag en nacht met mijn kippen bezig. Bij twijfel stap ik 's nachts uit mijn bed en kijk ik mijn kippen nog een keer na. We moeten de kippen gewoon gaan vaccineren.'

Mutatie tegengaan

Kippen worden preventief geruimd om ervoor te zorgen dat het virus niet muteert. Iris Odink van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders: 'Zo'n ruiming hakt er mentaal in. En het treft je niet alleen als gezin, maar ook financieel. Je stal staat een hele poos leeg, waardoor je geen inkomsten hebt.'

Zij denkt dat de vogelgriep waarschijnlijk nooit meer verdwijnt. 'Inmiddels dragen niet alleen overtrekkende vogels het virus bij zich, maar ook vogels die permanent in ons land wonen. Dus we moeten ermee leren leven. Vaccineren is dan zeker een oplossing. We staan sowieso open voor elke discussie.'

