16 en 17 april 2017 - Niet te stoppen

ARNHEM - Ruud Denslagen heeft ze nog. Zijn dansschoentjes. Hij draagt ze als hij op reportage gaat. Schoenen met spekgladde zolen, ongeschikt voor het werk, maar Ruud vindt ze ideaal. Ruud bezocht als cameraman voor Brandpunt en andere televisieprogramma’s de brandhaarden van deze wereld.

Inmiddels is hij 75, het lichaam versleten door de loodzware camera en ischias, maar hij kan niet ophouden met dansen. Als hij de camera vasthoudt, danst hij. Alles wordt weer soepel als vroeger, zodra hij de knop heeft ingedrukt.



Hij blijft films maken. Onder andere over Frans, een autistische man uit Arnhem. Een project dat jaren in beslag neemt. Uiteindelijk wordt Frans ziek, maar er is niemand om hem te verzorgen. Ruud verpleegt hem, en blijft bij hem tot zijn dood. Ruud schuwt het gevaar niet. Op hoge leeftijd maakt hij nog een film in de sloppenwijken van Rio de Janeiro.

Hij geeft workshops, aan jonge cameramensen. Ze hangen aan zijn lippen, verafgoden hem om de inspiratie die hij biedt. Begint de workshop met zijn publiek te vragen hun schoenen uit te doen en hem te volgen naar de gang. Dan staan ze tegenover de danser. Warme voetenlaten vochtige plekken achter op de tegels. Ruud vertelt hen over de ijzeren discipline die je nodig hebt om te leren dansen met de camera.

