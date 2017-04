Er op uit in de Natuur: Lentefit wandeling

ARNHEM - Het paasweekeinde staat voor de deur. Nog niet besloten wat u wil gaan ondernemen? Wij hebben een paar natuuruitjes op een rij gezet voor u.

Lentefit wandeling op de Veluwe

Zin om het jaar lekker fris en actief te beginnen? Loop mee met de Lentefit wandeling! Twee uur lang trek je met een behoorlijk tempo door de prachtige gebieden van de Hoge Veluwe, onder leiding van een wandelcoach.

Wanneer:15 april

Waar: Otterlo

Meer informatie: Stichting Hoge Veluwe

Paaseieren zoeken rondom het kasteel

Er liggen weer eieren verstopt in kasteel Doorwerth van Geldersch Landschap & Kastelen. Kinderen kunnen door het hele kasteel heen om de eieren te zoeken en te tellen aan de hand van een speurtocht! In de keuken van het kasteel staat een mandje met gespikkelde eieren, grote en kleine, bruine en groenachtige. Vroeger werden in het voorjaar de eieren van wilde vogels in de natuur gezocht en daarna gebruikt in de keuken. Nu mag dat niet meer; wilde volgens moeten beschermd worden; men mag hun eieren niet meer afpakken. Daarom hebben we in Nederland een traditie dat we met Pasen zelf voor onze eigen gekleurde eieren zorgen, we verven kippeneieren of we kopen eieren van chocolade. Met Pasen zijn er in het kasteel gespikkelde eieren verstopt, geen echte natuurlijk, al lijken ze wel echt! Maar één ei hoort tot de schatten van het kasteel: Het is een gouden ei!

Wanneer: 15 tm 20 april

Waar: Doorwerth

Meer informatie: Geldersch Landschap en Kastelen

Paaswandeling op tweede paasdag

De oude Rijndijk bij Holthuizen Huissen en het Stadspark Immerloo, is voor velen onbekend terrein. Met de gidsen van IVN RijnWaal kan groot en klein genieten van de bloeiende bomen, de veldbloemen, de romantische doorbraak kolken en de laatste pinksterbloemen op deze eerste Paasdag.

Wanneer: 16 april

Waar: Huissen

Meer informatie: IVN