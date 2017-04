Medewerkers van ziekenhuis druk met eigen gezondheid

NIJMEGEN - 'Ik ga altijd op de fiets naar mijn werk', zegt Ilse Heurkens, medewerker van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Dit ziekenhuis en gemeente Nijmegen willen dat meer werknemers van het Nijmeegse ziekenhuis met de fiets naar het werk gaan. Om dat voor elkaar te krijgen staat deze week in het teken van de tweewieler.

Zo is er onder meer een fietsmarkt op het ziekenhuis, wordt er een speciaal fietsbroodje geserveerd en kunnen medewerkers een rit maken op een e-bike. Dit moet er dus voor zorgen dat werknemers gaan fietsen, want dat is gezond en creëert meer autoparkeerplaatsen bij het ziekenhuis. '750 van de 3000 mensen gaan al op de fiets naar hun werk', vertelt Gesse van der Veen, bestuurder bij het CWZ. 'Het zal me niet verbazen als we na deze week op 1000 mensen uitkomen.'

Eén van die mensen die op de fiets gaat is Ilse Heurkens, gekleed in een rood-zwart fietspak. Ze komt uit het Brabantse Reek en fietst iedere werkdag 40 kilometer. 'Dit geeft me energie en hierdoor hoef ik gelukkig minder naar de sportschool', licht de blondine toe.

Fietsen voor nieuw regenpak

Om te controleren of de medewerkers daadwerkelijk met de fiets naar het werk komen, moeten ze zich inchecken bij de fietsenstalling. Een chip op de tweewieler houdt bij hoeveel kilometers ze fietsen. Hoe meer kilometers er wordt gefietst, hoe meer punten je verzamelt. Met die punten kunnen medewerkers bijvoorbeeld regenpakken of een nieuw wiel kopen.

Iemand die geen kans maakt op een nieuw regenpak is Evelien Hoozemans, adviseur bij het CWZ. Zij woont in Maarssen en die plaats ligt 80 kilometer verwijderd van het ziekenhuis. Vanwege de grote afstand ziet de adviseur het als een onmogelijke opgave om op de fiets te gaan. 'Ik zou heel graag op de fiets naar het werk willen, want dan heb ik het sportmoment van de dag gehad. Na het werk ga ik naar de sportschool, waar ik wel op de fiets zit.'