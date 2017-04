KNVB wil De Graafschap straffen: mogelijk opnieuw wedstrijd zonder publiek

Vuurwerk bij De Graafschap in eerdere wedstrijd. Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De KNVB wil De Graafschap een zware sanctie opleggen. De tuchtcommissie heeft een schikkingsvoorstel gedaan met een boete van maar liefst van 15.000 euro, dit vanwege vuurwerkincidenten. Ook is er een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek geëist.

De vuurwerkincidenten vonden plaats in de uitwedstrijden bij FC Emmen en Fortuna Sittard en in de thuiswedstrijd tegen Telstar. In twee van die wedstrijden (Emmen en Telstar) heeft de scheidsrechter tijdelijk het spel moeten stilleggen door het afsteken en gooien van vuurwerk.

Het bestuur van De Graafschap denkt nog na over het schikkingsvoorstel, maar is zeer geschrokken van de hoogte van de sancties. Bij nog één vuurwerkincident, uit of thuis, zal er volgens de tuchtcommissie opnieuw een wedstrijd zonder publiek moeten plaatsvinden op De Vijverberg.

'Hiermee wordt dan dus opnieuw het hele supporterslegioen gestraft voor de vuurwerkactiviteiten van enkelen', aldus de club.