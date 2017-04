LAREN - Een motorrijder is vrijdagmiddag verongelukt op de Markeloseweg tussen Laren en Markelo. Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeluk.

Hoe de motorrijder verongelukt is, is nog onduidelijk. De politie doet daar nu onderzoek naar. Wie de man is, kan de politie nog niet bekend maken. De familie wordt nu geïnformeerd.

De Markeloseweg is afgesloten voor onderzoek.