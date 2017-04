NEC'er Golla genoot van leuke afleiding op speedboot

NIJMEGEN - De selectie van NEC heeft afgelopen week even de zinnen verzet met een teamuitje.

Zo mochten de spelers een speedboot besturen. "Dat was een hartstikke leuke trip. Ik hou wel van snelheid, dus ook in een boot. Van mij mogen we vaker dit soort dingen doen, even wat anders. Er was van alles aan de hand op de club, maar daar maken wij ons niet druk om. Wij focussen op de wedstrijden."

Ondertussen baart de positie van de club de Poolse verdediger wel wat zorgen. "We moeten echt punten halen om daar weg te komen. Tegen Twente moeten we hetzelfde doen als thuis, toen we van ze wonnen. Hun spits Ünal hebben we toen redelijk uitgeschakeld, dat moeten we nu weer voor elkaar zien te krijgen."