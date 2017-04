Hyballa weet niet wat voor comic figuur hij is

NIJMEGEN - Peter Hyballa is afgelopen week door technisch adviseur van NEC getypeerd als een karikatuur.

Maar daar is de trainer niet van onder de indruk. "Karikatuur? Ja, van wie zou ik een karikatuur zijn?"

"Misschien kunnen mensen die dit filmpje zien creatief worden wat ik voor karikatuur of comic figuur kan zijn. Mij interesseert dat niet. Ik ben Peter Hyballa, dat is goed zo. Ik ben een goede trainer. ik praat niet zoveel over andere mensen. Ik praat met mensen."

Het was onrustig bij NEC, maar de trainer heeft niet de indruk dat zijn spelers daar last van hebben. "Nee, vijftig procent van de groep kan niet eens Nederlands of niet zo goed. Ik doe mijn interviews over deze randzaken, maar wij bereiden ons voor op Twente. Het is een andere situatie, omdat we voor het eerst onder de streep staan. Maar doorgaan, dat is het enige nu."

"Robin Buwalda is terug in de selectie. Mikael Dyrestam doet nog individuele training, voor de rest is iedereen fit. Ali Messaoud komt vandaag terug uit Marokko, waar hij was voor de begrafenis van zijn vader. Ik praat nog met hem of hij er weer bij wil zijn."