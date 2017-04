Asowoningen: 'Niet dreigen met procederen, maar praten'

Skaeve Huze bij de Rijnhal in Arnhem (foto: Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - Het Lingewaards college is boos op Nijmegen, want daar is besloten een locatie in de buurt van Ressen aan te wijzen voor huizen speciaal voor mensen met een psychisch problemen. Skaeve Huse worden ze genoemd, een term overgewaaid vanuit Denemarken. In de volksmond heten het ook wel asowoningen.

Het college van de gemeente Lingewaard werd verrast door het besluit van Nijmegen om de woningen zo dicht tegen de gemeentegrens aan te plaatsen. Ze zijn als goede buren niet geïnformeerd over het onderdak voor dak- en thuislozen met psychische problemen. Oppositiepartijen in Lingewaard riepen hun gemeentebestuur op om in gesprek te gaan, maar de coalitie wil procederen.

Duurt anders allemaal te lang

Omdat oppositiepartij GroenLinks zich afvroeg waarom het college van Nijmegen niemand heeft geïnformeerd, heeft de partij het maar even gevraagd. 'En we begrijpen het antwoord,' stelt Lianne Duiven van de GroenLinks-fractie in Lingewaard.

'Het standpunt van Nijmegen is dat het veel te lang duurt voordat mensen anders een onderdak hebben. Dat betekent dat ze maar blijven zwerven in plaats van wonen.' Ze trekt een vergelijking met de vele jaren die het kostte voordat er in Bemmel een hangplek voor jongeren was en met het eindeloze gedoe rond vluchtelingenopvang.

Nijmegen kiest de insteek zowel omwonenden als bestuurders uit te nodigen mee te denken over inrichting en beheer nadat er een locatie is aangewezen. Duiven: 'Er is sprake van zeer goede begeleiding: in één van de 8 huizen gaat een begeleider wonen. De mensen zullen geholpen worden om een bestaan op te bouwen. En ook Lingewaardse drugsverslaafden kunnen daar terecht.'

Angst voor asowoningen niet nodig

Op verschillende plaatsen in Gelderland en daarbuiten stuiten Skaeve Huze op verzet van de omgeving waar ze moeten komen. 'Maar de gevreesde overlast blijkt zich steeds niet voor te doen,' stelt de fractievoorzitter van GroenLinks in Lingewaard. 'Dit o.a. dankzij de vaste begeleider en alarmnummers die omwonenden in geval van nood kunnen bellen, maar vooral omdat de helft van de bewoners afname van probleemgedrag en middelengebruik laat zien.'

Duiven: 'Fijn voor de rest van de maatschappij, maar vooral voor hen. In Arnhem is dit bijvoorbeeld. het geval bij de Rijnhal. En sterker nog, in Tilburg werd de tijdelijke voorziening gestopt en streden buurtbewoners om deze daar te laten. Net zoals bij vertrekkende vluchtelingen.'

De inhoudelijke argumenten tegen dit plan rammelen volgens haar aan alle kanten. In een motie van het CDA staat dat 'de motivering voor de locatiekeuze niet bepaald deugdelijk (b)lijkt' en dat 'de effecten voor het nabije Ressen niet zijn te overzien.'

Ineens is Ressen wel belangrijk

'Meningen worden als feiten gepresenteerd,' stelt Duiven. 'Het geeft GroenLinks de indruk dat na jaren negeren van wensen van Ressen deze coalitie daar nu een statement wil maken.' Diezelfde coalitie leek er namelijk geen enkel probleem mee te hebben om een tsunami aan verkeer door de kern van het dorpje Ressen te jagen. Op het allerlaatste moment werd daar na hevig protest toch vanaf gezien.

'De coalitie graaft zich in door te dreigen om te procederen', meent GroenLinks Lingewaard. Het sociale gezicht van de coalitiepartijen komt nu achter het masker vandaan, zo vindt oppositiepartij GroenLinks. 'Van het CDA hadden we meer verwacht. Zeker in deze Goede Week voor Pasen.'

