Robin Buwalda terug in selectie NEC

NIJMEGEN - Robin Buwalda is terug in de selectie van NEC voor de uitwedstrijd tegen FC Twente zaterdag.

De verdediger raakte vier weken geleden geblesseerd aan zijn enkel. Hij start waarschijnlijk nog niet in de basis. Mikael Dyrestam ontbreekt ook, hij is nog altijd niet hersteld van zijn mysterieuze knieblessure. Ali Messaoud is er normaal gesproken ook niet bij vanwege het overlijden van zijn vader. De middenvelder was afgelopen week in Marokko.

NEC won in november thuis van FC Twente met 3-2. De club staat voor het eerst dit seizoen onder de streep, op de zestiende plaats. Dat zou aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs om degradatie betekenen.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Kadioglu, Breinburg; Grot, Rayhi.