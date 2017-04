Direct omwonenden willen geen drie windmolens in Zutphen

Foto: ANP

ZUTPHEN - Ruim 80% van alle direct omwonenden is tegen het initiatief van IJsselwind om drie windmolens te plaatsen langs industrieterrein de Mars en het Twentekanaal in Zutphen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder inwoners van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen in opdracht van de gemeenten.

Onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen heeft verschillende groepen bewoners ondervraagd. Mensen die binnen een straal van 750 meter van de geplande molens af wonen zijn persoonlijk geïnterviewd. Er zijn 43 huishoudens benaderd en 33 gesprekken gevoerd. Bij die bewoners blijkt veel weerstand te bestaan tegen de plannen. Ze vinden dat de windmolens afbreuk doen aan het landschap en ze zijn bang voor geluidsoverlast. Daarnaast geven ze aan dat ze vinden dat het gebied de afgelopen jaren onevenredig zwaar belast is. Verschillen tussen gemeenten Mensen die iets verder van de geplande windmolens af wonen, hebben een vragenlijst gekregen. in totaal zijn meer dan 7000 mensen benaderd. Volgens Enneüs hebben voldoende omwonenden meegedaan aan het onderzoek om een betrouwbaar beeld te krijgen. Onder indirect omwonenden zijn er grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeenten Brummen, Zutphen en Voorst is er met 60 tot 70% steun duidelijk meer draagvlak dan onder indirect omwonenden in de gemeente Lochem (voornamelijk in Eefde). Hier is 39% voor en 45% tegen, de rest blijft neutraal. De meest genoemde voordelen zijn de groene, duurzame energie die wordt opgewekt en het feit dat het een lokaal initiatief betreft. Haalbaarheid Op dinsdag 18 april worden de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraden van Brummen, Lochem en Zutphen gepresenteerd. Eind april volgen ook nog de uitkomsten van twee andere onderzoeken. Die moeten samen met het draagvlakonderzoek iets kunnen zeggen over de haalbaarheid van het plan. IJsselwind beslist op basis van dit haalbaarheidsonderzoek of zij het initiatief willen voortzetten. De haalbaarheidsstudie wordt in september voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden.