Busreizigers kritisch over luifel in Doetinchem

ULFT - Deze week werd de overkapping van het busstation in Doetinchem officieel in gebruik genomen. Toch is niet iedere reiziger tevreden over het nieuwe bouwwerk.

'Dit hebben ze eigenlijk een paar jaar eerder moeten doen', zegt een reiziger. 'Ze hebben het nieuwe station wel gebouwd, maar als het regende stond je nergens droog.' Een andere busreiziger vindt het een goede aanwinst voor het busstation. 'Je kan er mooi onder staan, en droog. Soms doet de WIFI het niet, maar verder vind ik het echt heel mooi.'



Na een paar maanden vertraging door het wachten op de vergunning en de lage temperaturen, is de luifel klaar. Doetinchem heeft besloten de overkapping duurzaam te maken. 'Deze luifel is vol gelegd met zonnecellen', zegt wethouder Frans Langeveld. 'Waardoor we dus nu stroom kunnen opwekken en die weer kunnen gebruiken in de omgeving van het station.' Het groene aspect kunnen de reizigers wel waarderen. 'Dat is de laatste tijd er in, groene energie. Ik denk dat het goed is, maar of het genoeg is weet ik niet.'



De meest opvallende klacht is dat de overkapping de neerslag niet tegenhoudt. 'Het is een beetje geldverspilling, het houdt geen regen tegen.' De luifel is gebouwd op grote stevige palen, maar er zitten geen wanden in. 'Ze hadden het moeten dichtmaken. Zodat je hier kan zitten, wachten op de bus, en ook droog en warm.' Wethouder Langeveld wil de komende periode bekijken of er nog aanpassingen plaats moeten vinden. 'Het is ook even wennen, of het helemaal voldoet zal de komende tijd moet blijken.'