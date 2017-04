Thuiszorg De Wit stopt na waarschuwing inspectie

NIJMEGEN - Oost-Europese zorg-au pairs die geen Nederlands spreken, personeel dat niet deskundig genoeg is en een gebrek aan een goed medicatiebeleid. Al jaren was de zorg van De Wit Thuiszorg uit Nijmegen volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet op orde. Nadat het bedrijf een soort laatste waarschuwing van de inspectie kreeg, heeft het bedrijf besloten om per 1 juli te stoppen.

De Wit Thuiszorg zegt dat het voor het bedrijf niet mogelijk is om au pairzorg te leveren die volledig voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. De inspectie eist onder andere dat au pairs van het bedrijf Nederlands spreken.

De Wit Thuiszorg heeft 35 cliënten verspreid over het land. Deze cliënten krijgen, via een persoonsgebonden budget, 24-uurszorg door een au pair in huis te nemen. De au pairs komen onder andere uit Polen, Hongarije en Roemenië en worden via een uitzendbureau in Slowakije geregeld. Een au pair blijft ongeveer twee maanden bij een cliënt en wordt vervolgens afgelost door een nieuwe au pair.

'Ze willen geen Nederlands leren'

Volgens De Wit Thuiszorg kan het bedrijf moeilijk aan de taaleis voldoen. De au pairs willen volgens het bedrijf geen Nederlands leren, omdat ze hier maar kort zijn. 'Dan gaan ze liever naar Engeland', zegt directeur Koen ten Have.

'Taal geen probleem'

Volgens het zorgbedrijf is de taal geen probleem. 'Wij hebben telkens bij de inspectie aangegeven dat wij ervoor zorgen dat onze au pairs goed communiceren. Wij bieden laag complexe zorg, zoals bij dementie. Daar heb je minder verbale communicatie voor nodig. Aandacht en gezelschap zijn voor onze cliënten belangrijk voor de kwaliteit van leven. Maar dat ze geen Nederlands spreken botst met de regels van de wet. Wij kunnen en willen niet om de huidige wet- en regelgeving heen werken en hebben daarom besloten om te stoppen', zegt Ten Have.

Kamervragen over 'schijnconstructie'

Tweede Kamerlid Lilian Marijnissen van de SP gaat Kamervragen stellen over de kwestie. Zij snapt namelijk niet dat de au pairs, die 40 uur per week wonen en werken in Nederland, belasting betalen in het land van herkomst.

'Het gaat feitelijk om een schijnconstructie. Er zitten duizenden ontslagen thuiszorgmedewerkers thuis op de bank en dan gaan we zorg via een uitzendbureau uit Slowakije regelen. Het is wat ons betreft oneigenlijke concurrentie en wij vinden dat minister Asscher deze schijnconstructies aan moet pakken.' Daarnaast stelt Marijnissen vraagtekens bij de arbeidsvoorwaarden. 'De werknemers via het Slowaakse uitzendbureau werken hier voor veel minder goede arbeidsvoorwaarden. Dat moeten we niet willen. Als je in Nederland werkt, moet dat volgens de Nederlandse wetten en cao’s.'

'De Wit gaf mijn leven terug'

Bij een cliënt die anoniem wil blijven is het stoppen van De Wit Thuiszorg ingeslagen als een bom. 'De Wit Thuiszorg heeft mijn leven teruggegeven. Doordat au pairs bij mij inwonen heb ik weer de regie over mijn leven gekregen. Ik heb in een verpleeghuis gezeten waar ze Nederlands spreken, maar daar is minder communicatie met mij dan met mijn au pairs. Ik ga in ieder geval niet meer terug naar een verpleeghuis.'

De cliënten moeten nu op zoek naar een alternatief. Wellicht opnieuw een au pair via een soortgelijk bedrijf.