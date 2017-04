Erik Breukink gaat de Gavia weer op: 'Ik hoop die kou niet meer mee te maken'

NIJKERK - Erik Breukink uit Spankeren gaat nogmaals de beroemde berg Gavia in Italië op. Dat zei hij vrijdag bij de presentatie van het zogeheten Sterrenteam, een team van Bekende Nederlanders dat voor goede doelen samen gaat wielrennen.

Onder de vaste rijders zitten acteur Chris Tates uit Nijmegen en oud-wielrenner Erik Breukink uit Spankeren. Bij de ploegpresentatie werd vrijdag 51 kilometer gefietst.

Breukink gaat de Gavia weer beklimmen met Johan van der Velde, volgens Breukink voor het eerst sinds de beroemde Giro-rit in 1988. Die etappe werd gewonnen door Breukink, maar de tocht was een verschrikking.

Gaat het weer lukken?

'Ik ben de Gavia daarna nog weleens op geweest. Maar dat was als ploegleider in de auto, nooit meer op de fiets. Eind juni gaan we kijken of dat nog een keer gaat lukken.'

Legendarische etappe

De beklimming van de Gavia in 1988 is een legendarisch stukje wielergeschiedenis. 'Dat was wel extreem, met regen, sneeuw en kou. Ik hoop dat niet meer mee te maken', lacht Breukink.

Van der Velde bereikte als eerste de ijskoude top, maar hij was niet goed gekleed. Bovenop de Gavia sneeuwde het ook. In de afdaling werd Van der Velde gedwongen te stoppen om zich op te warmen, waarop hij werd ingehaald door Breukink die in Bormio als eerste over de meet kwam.