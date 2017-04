Dieven slaan toe bij brillenzaak

Foto: Pixabay

DIDAM - In de Wilhelminastraat in Didam is donderdagochtend vroeg de bezorgkast van een opticien opengebroken. De dieven gingen er met onder meer brillen- en lenzenglazen vandoor.

Volgens de opticien is de schade niet heel groot omdat hele dure dingen per koerier worden vervoerd. De kraak is vermoedelijk gepleegd tussen 03.00 en 09.00 uur. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gehoord of gezien.