Man onder invloed rijdt met kinderen zonder gordel

HARDERWIJK - De politie in Harderwijk heeft vrijdag een man betrapt die in een bedrijfsbus reed waarin kinderen zonder gordel op de voorbank zaten. Ook bleek de man onder invloed van alcohol te zijn.

Wijkagent Alex Braakenburg laat weten dat er een onderzoek gaande is naar de bestuurder. 'Er wordt sowieso een proces-verbaal opgemaakt'.

Het is nog niet duidelijk of de bestuurder ook daadwerkelijk zijn rijbewijs kwijt gaat raken. 'Dat is afhankelijk van de uitslag van de blaastest.'