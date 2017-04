Toch WMO-pas voor rolstoelers voor regiotaxi AVAN

ARNHEM - 56 rolstoelers moeten toch een WMO-pas krijgen om mee te mogen met het vervoer van AVAN. Gemeenten leggen zich neer bij de eis van de provincie dat zij het vervoer voor gehandicapten moeten betalen. Sinds de nieuwe afspraken over het openbaar vervoer vorig jaar liggen gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen en de provincie in de clinch over een klein deel van dat vervoer.

Sinds 20 februari mogen gehandicapten in een rolstoel niet meer mee met AVAN, het vervangend vervoer van de provincie. Dat is bedoeld voor mensen die langer dan tien minuten bij een halte vandaan wonen. Gehandicapten moeten in plaats daarvan nu een WMO-pas aanvragen bij hun gemeente en daarmee vervoer regelen. Dat gaat ook via AVAN.

'Het gaat om taxivervoer, geen openbaar vervoer'

Gemeenten vinden dat de provincie discrimineert door mensen in een rolstoel niet mee te laten gaan met het vervangend vervoer en gezonde mensen wel. Maar de provincie houdt vast aan het standpunt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor gehandicaptenzorg en dus ook het vervoer. Met name Arnhem Nijmegen en Renkum zijn boos over dit standpunt.

Toch leggen alle gemeenten zich neer bij het besluit volgens Arthur Boone, bestuurder van AVAN en wethouder van de gemeente Westervoort. 'We kunnen er niets aan doen. De provincie heeft juridisch laten uitzoeken of het gelijkheidsprincipe overtreden wordt, maar daarvan is geen sprake, want het gaat om taxivervoer geen openbaar vervoer.'

Zaak nog niet klaar

Volgens Boone gaan de gezamenlijke gemeenten geen verdere stappen ondernemen: 'We moeten het ook niet groter maken dan het is. Het gaat om kleine groep mensen. Als ze het vervoer echt nodig hebben, kunnen ze gewoon een WMO-pas aanvragen.'

Jan Troost is verbaasd over het standpunt. Hij sprak onlangs in bij de provincie over de kwestie. Voor hem is de zaak zeker nog niet klaar: 'Het gaat om een principekwestie. Er zijn ook mensen met een handicap die van buiten deze provincie komen, die hebben geen WMO-pas. Het kan niet zo zijn dat een blinde wel met het vervoer mee kan, maar mensen met een rolstoel of scootmobiel niet.'

De gehandicaptenorganisatie Inclusie Verenigt van Jan Troost wacht af hoe de Statenleden van Gelderland oordelen over de kwestie, anders gaat hij naar het college voor de rechten van de mens. Ook vervoersorganisatie ROCOV hoopt ook op actie van de Staten, hij stuurde daarover deze week een brief.

Zie ook:

Gehandicapten vangen bot bij provincie

Rolstoeler Martin wordt van kastje naar de muur gestuurd