100 klompenpaden lopen voor mooie plaatjes

SCHERPENZEEL - Nog 14 kilometer en dan heeft Willem van Leuveren honderd klompenpaden gelopen om de landschappen waar ze doorheen lopen op de foto te zetten. En hij is er nog lang niet klaar mee. 'Ik blijf lopen zolang ik kan', stelt de 75-jarige fotograaf uit Scherpenzeel enthousiast.

Het Fliertpad in de buurt van Terwolde moet hij nog lopen om aan de 100 te komen. Eigenlijk zijn er op dit moment 98 klompenpaden, verspreid over de provincies Utrecht en Gelderland. Het overgrote deel daarvan ligt in Gelderland.

Honderdste pad volgende maand geopend

Toch heeft Van Leuveren als hij het Fliertpad heeft gelopen er al honderd opzitten. Nummer 99 en 100 moeten nog geopend worden, maar hij mocht ze alvast lopen om foto's te kunnen maken voor een boekje dat gepresenteerd wordt bij de opening van het honderdste pad.

Nummer 99 wordt het Plaggenstekerspad bij Hoenderloo en op 31 mei wordt in bijzijn van de Commissarissen van de Koning van Utrecht en Gelderland het 100ste klompenpad feestelijk geopend. Bij Renswoude, symbolisch op de grens van beide provincies.

Zandslagenpad bij Maasdriel (foto: Willem van Leuveren)

Dwars door het boerenland

Een klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland.

De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Horeca in de omgeving profiteert van de wandelaars die even komen pauzeren.

Aantal kilometer nog niet bij elkaar opgeteld

'Ik loop ze met groot plezier', vertelt fotograaf Van Leuveren. 'Maar niet op klompen!' voegt hij daar lachend aan toe. 'Wandelen verbindt, je kom overal mensen tegen. Heel leuk.' Hoeveel kilometers hij inmiddels in de benen heeft zitten weet hij niet. 'Het loopt wel in de duizend denk ik, ik heb ze nog niet opgeteld.'

De wandelingen leveren een berg beeldmateriaal op. 'Gemiddeld vijftig foto's per pad', vertelt Van Leuveren. 'Dus reken maar uit dat zijn meer dan 5000 foto's.' Foto's die hij maakte van de eerste vijftig paden die hij liep zijn al in een boekje verschenen. Het tweede deel wordt gepresenteerd bij de opening van het honderdste pad.

Zodra er een nummer 101 wordt geopend trekt de fotograaf uit Scherpenzeel zijn wandelschoenen weer aan. En dan gaat z'n fototoestel weer mee. Van Leuveren: 'Ik kan me geen leven zonder camera voorstellen.'

