Leerlingen AOC Oost door modder voor goed doel

ULFT - Vierhonderd leerlingen van AOC Oost in Doetinchem renden donderdag de benen uit het lijf op een modderbaan, om geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Ouderejaars organiseerden het evenement als onderdeel van hun opleiding.



'We zaten al snel te denken aan een sportactiviteit', aldus Justin Keurntjes, één van de organiserende leerlingen. 'We hebben voor een survivalrun gekozen, omdat iemand uit ons team zelf ook aan survivalrunnen doet.' Als goede doel kozen de leerlingen van AOC Oost Spieren voor Spieren, een stichting die opkomt voor kinderen met een spierziekte. 'De leerlingen hebben van tevoren een sponsorlijst gekregen, waarvoor ze minimaal twee sponsoren nodig hebben', aldus Keurntjes. 'Op 20 april halen we het geld op van alle leerlingen, dan zullen we het tellen en hopen we dat het een mooi gedrag is.'



De kinderen startten in groepjes van ongeveer tien personen. Door middel van samenwerking zijn ze de verschillende obstakels te lijf gegaan, daarbij kwam een hoop modder kijken. 'Het gaat goed. Ik ben al met mijn derde rondje bezig', zegt een enthousiaste tweedeklasser. Regelmatig moest er een flinke duik in het water genomen worden. 'Het gaat, maar ik ben een beetje nat', aldus een doorweekte leerling.