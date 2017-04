Leerdam houdt basisplaats bij winnend Vitesse tegen laagvlieger Excelsior

ARNHEM - Kelvin Leerdam blijft voorlopig basisspeler bij Vitesse. Kevin Diks is terug van een schorsing, maar begint zaterdag tegen Excelsior op de bank.

De vleugelverdedigers bij Vitesse. Het zijn vaak dilemma's voor trainer Henk Fraser. Is het niet op links, dan wel op rechts. Leerdam speelde weer tegen Heerenveen, nadat hij morrend toezag hoe hij midweeks tegen Heracles bij de reserves was ingedeeld. Dat Leerdam zijn rentree in het elftal maakte tegen de Friezen kwam door de schorsing van Apeldoorner Diks.

Diks op de bank

Maar de van Fiorentina gehuurde verdediger steekt al weken niet in zijn beste vorm en pakt ook opvallend veel gele kaarten. Tegen Excelsior, zaterdag op Woudestein, kiest Fraser opnieuw voor Leerdam. Daarmee blijft het winnende elftal van Vitesse intact. Adnane Tighadouini trainde weer volop mee na liesklachten, maar begint op de bank. Foor, één van de spelers in blakende vorm, speelt opnieuw hangend vanaf links.

Moeizaam in Gelredome

De Arnhemmers staan keurig vijfde en wonnen vier van de laatste vijf duels. Op 30 april staat Vitesse tegen AZ in de bekerfinale. Op 26 november vorig jaar eindigde het thuisduel tegen Exelsior in een moeizaam 2-2 gelijkspel. Faik scoorde voor rust eerst twee maal voor de Rotterdammers. Vitesse kwam nog terug via Van Wolfswinkel en Tighadouini.

Opstelling: Room, Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel en Foor