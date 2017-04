Scooterrijder rijdt in op agent

MAURIK - Een 39-jarige man uit Maurik is donderdag aangehouden omdat hij met zijn scooter op een agent zou zijn ingereden.

Agenten zagen de man rond 16.15 uur in zijn woonplaats rijden. Toen hij hen zag, ging hij ervandoor. De agenten gingen achter hem aan en sommeerden hem te stoppen, maar dat deed de man niet.

Een van de agenten zag dat de man vanaf een erf aan de Prinses Marijkelaan de weg wilde oprijden. Hierbij reed de scooterrijder zonder vaart te minderen recht op de agent af. Die kon door weg te springen voorkomen dat hij werd aangereden.

De scooterrijder wist in eerste instantie te ontkomen, maar kon later worden aangehouden mede door de inzet van WhatsApp-groepen. De scooter is in beslag genomen.