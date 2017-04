Drie gestolen scootmobielen, maar geen camera's bij appartementen

NIJMEGEN - Pech voor Henk Gerrits uit Nijmegen. Er komen geen beveiligingscamera's bij zijn appartementencomplex. Hij wilde dat verhuurder Talis camera's op zou hangen nadat hij voor de derde keer van zijn scootmobiel was beroofd.

De scootmobiel van de halfverlamde Henk staat in een aparte ruimte van het appartementencomplex. Tot vorig jaar was dat een prima plek, maar in december begon de ellende. Ondanks nieuwe sloten en anti-inbraakstrips lukte het inbrekers om binnen te komen en het vervoermiddel mee te nemen. Henk kreeg via de leverancier een nieuwe scootmobiel, maar de dieven sloegen nog twee keer toe.

Daarom wilde Henk dat er camera's werden opgehangen bij het complex aan de Rentmeesterhof in Nijmegen.

Talis wil er niet. 'De politie zegt dat we dat niet hoeven te doen. We hebben ook al veel maatregelen genomen, meer dan we zouden moeten doen', zegt Petra Kanters van Talis. 'We zijn steeds meer gaan beveiligen, zo kwam er een lichtsensor en een extra slot. En van camera's is nooit bewezen dat het helpt.'

'Wij zijn er niet om dieven te pakken'

Talis zegt ook dat het niet de taak van de verhuurder is om dieven te pakken. 'Als er fietsen bij een complex staan, zijn wij er dan verantwoordelijk voor? Als er parkeerplaatsen bij een flat zijn en er wordt een auto gestolen, zijn wij daar dan verantwoordelijk voor? Wij zijn er ook niet om dieven te pakken.'

Henk Gerrits snapt niet dat die camera's er niet komen. 'We hebben hierover ook een bijeenkomst gehad en daarbij was Talis en een inspecteur van de politie aanwezig. Talis zei al dat camera's niets zouden helpen, daar was de politie het toen niet mee eens. Ik denk dat ze het geld niet willen uitgeven.'

Dat is niet waar zegt Talis. 'Als de gemeente, politie of een huurder met een briljante ingeving komt en dat helpt echt...dan kunnen we dat misschien nog doen.'

Goed nieuws

Tot slot heeft Henk Gerrits nog wel iets positiefs te melden. 'Mijn nieuwste scootmobiel staat er nog altijd.'

Zie ook: Scootmobiel van halfverlamde Henk al drie keer gestolen