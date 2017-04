Brand winkelcentrum Nijmegen is niet aangestoken

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De grote brand in winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen is niet aangestoken. Dat bevestigt de politie. Dinsdagochtend werd een groot deel van het winkelcentrum in de as gelegd.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand dan wel is. 'Het is sowieso een hele uitdaging om de oorzaak te achterhalen als het zo heftig heeft gebrand', meldt een woordvoerster. Er worden nu nog getuigen gehoord om erachter tee komen waar de vuurzee dan wel vandaan komt. Vijf winkels brandden uit en negen andere zaken hadden rook- en waterschade. Supermarkt Lidl had ook schade, maar ging binnen een paar dagen weer open nadat alle producten waren schoongemaakt. Zie ook: Lidl maakt producten schoon na verwoestende brand

Afgebrand winkelcentrum wordt vervangen door nieuwbouw

'Mijn winkel is helemaal plat'; verslagenheid na verwoestende brand