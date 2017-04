'Aspergeoogstmachine doodsteek voor kleine aspergeteler'

LAREN - De automatische asperge oogstmachine die donderdag gepresenteerd is kan wel eens de doodsteek zijn voor de kleine aspergetelers. Dat zegt Gerard ten Broeke, aspergeteler uit Laren. 'Met zo'n apparaat kan je je asperges voor weinig geld op de markt zetten. Omdat de loonkosten verder naar beneden kunnen.'

Het apparaat is ontwikkeld door het bedrijf Cerescon samen met de Wageningen Universiteit en Research (WUR).

Ruim een half miljoen

Door de machine is het handmatig steken van asperges niet meer nodig. Wel hangt er een flink prijskaartje aan het apparaat: de machine kost tussen de 500.000 en de 600.000 euro.

Het maken van het apparaat was een ingewikkelde klus. Bussiness developer Chris de Visser van Wageningen Universiteit en Research: 'Ja, dat is behoorlijk moeilijk. De grootste uitdaging is de asperges onder de grond te detecteren. Daarvoor is speciale sensortechnologie ontwikkeld. Hiermee kan precies de diepte worden ingesteld om de asperges te vinden en te steken.'

Machine vervangt tientallen handstekers

De aspergeoogstmachine heeft een capaciteit van 40 hectare, bewerkt drie rijen tegelijk en vervangt op die manier zestig tot vijfenzeventig handstekers. Volgens de leverancier dalen de steekkosten hierdoor met de helft. Maar voor Ten Broeke maakt dat niet uit. "Ik heb maar twee-en-een-halve hectares. We werken met twee man en als het echt druk wordt haal ik er nog een steker bij."

Bussiness developer Chris de Visser van Wageningen Universiteit en Research: 'Ja, dat kost arbeidskracht maar het is nu al steeds moeilijker om plukkers te vinden. Want Polen komen steeds minder graag en dan kom je uit bij Bulgaren en Roemenen en zo schuift het steeds verder op.'

Deze machine kan op korte termijn door één iemand worden bediend. Maar ook dat is voor Ten Broeke geen reden om het apparaat aan te schaffen. "Ik heb een plukker. Dat is genoeg. Hij werkt hier al heel lang en ben erg tevreden over hem.

De eerste machine wordt voor het oogstseizoen van 2018 afgeleverd.