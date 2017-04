Een paaseitje voor Hitler... van 4000 pond

De Canadese vliegers met hun 'eitje' - foto BCMC

HEMMINGSTEDT - De Amerikanen mogen dan de 'moeder aller bommen' hebben, de Britten konden er ook wat van, tijdens de Tweede Wereldoorlog. In hun arsenaal hadden ze bommen van klein tot groot, of zeg maar gerust enorm. Een van die joekels was de 'cookie' bom op de bovenstaande foto, die in april 1945 een raffinaderij in Hemmingstedt in Duitsland werd gegooid, voorzien van een paaswens voor Hitler.

Behalve de tekst stond op de bom een fraaie schildering van een tijger die uit een paasei kruipt. 'Tiger' was de naam van het Canadese squadron waarin de maker van de schildering, Matthew Ferguson, zijn aanvallen op Duitsland vloog. De Canadezen vlogen in viermotorige Lancasters en het toestel van Ferguson was door hem voorzien van een fraaie schildering op de neus; de 'Victorious Virgin'. Links een replica van de schildering op de bom (afbeelding Bomber Command Museum Canada), rechts een voorbeeld van wat de Britten allemaal in huis hadden. Foto publiek domein Op 21 maart 1945 maakte het toestel de 2000-ste vlucht van het squadron en de versierde 'cookie' ging mee als een vervroegde paaswens. Best bijzonder, want de toestellen werden vaker opgeleukt met schilderingen, maar de bommen niet.