Theo Bos uitgeschakeld op WK sprint

Foto: ANP - Archief

ULFT - Baanwielrenner Theo Bos uit Hierden is vrijdag op de WK in Hongkong uitgeschakeld in de tussenronde van het sprinttoernooi.

In de kwalificatie klokte hij 10,061, goed voor de 24e tijd. Dat was genoeg om verder te mogen naar de tussenronde, maar daarin verloor hij van de Nieuw-Zeelander Webster. Theo Bos veroverde woensdag zilver op de teamsprint. Daarbij kwam hij overigens alleen in de kwalificatie in actie. Zondag komt Bos nog uit op de kilometer tijdrit. Zie ook: WK-zilver voor baanwielrenner Theo Bos .