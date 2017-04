Zorgen om verkeer van melkfabriek Groesbeek

GROESBEEK - Omwonenden van de voormalige mega kippenfarm in Groesbeek maken zich zorgen over het verkeer van de melkfabriek die nu moet komen in de leegstaande stallen. Dat bleek donderdagavond toen miljonair Kees Koolen zijn plannen voor de melkfabriek uitlegde.

Het plan van een melkfabriek zien de meesten best zitten. 'Alles beter dan een kippenfarm', lijken ze te denken. Die mega kippenfarm met zo'n 300.000 kippen heeft dan ook jarenlang gezorgd voor stankoverlast in de buurt.

Aangenaam verrast

Wethouder Alex ten Westeneind was dan ook aangenaam verrast toen Koolen met een alternatief kwam: een melkverwerkingsbedrijf. Volgens de wethouder hij daar wel een beetje toe aangespoord door de provincie, die af wil van stankoverlast gevende bedrijven.

Geur- en geluidsoverlast zal de melkfabriek volgens de plannenmakers niet geven. De enige overlast die er zal zijn, is die van zo'n twaalf vrachtwagens die dagelijks heen- en weer rijden, plus het personeel dat van en naar de fabriek rijdt. Allemaal prima te doen, zo hielden de plannenmakers hun publiek donderdagavond voor.

'Gemeente had huiswerk beter moeten doen'

Maar daarbij hadden ze buiten de bewoners van de Dennenkamp en de Cranenburgsestraat gerekend. Want zo gauw de microfoon de zaal in ging, kwam er een flinke bak kritiek los. Met name de wethouder kreeg het flink te verduren. 'Als de gemeente zijn huiswerk beter had gedaan, was de toon veel positiever geweest dan nu.'

Het probleem is volgens de bewoners dat de Dennenkamp en de Cranenburgsestraat nu al niet toegerust zijn op het verkeer, laat staan als daar het vrachtverkeer van de melkfabriek bij komt. Een bewoner van de Cranenburgsestraat: 'Als twee vrachtwagens elkaar passeren, zit je rechtop in je bed!'

Betaalt Koolen mee aan verbetering van infrastructuur?

Wethouder ten Westeneind heeft beloofd dat de gemeente zal kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn. 'Betaalt Kees Koolen daar dan aan mee?', wil een van de toehoorders weten, 'hij heeft de stallen immers voor een schijntje gekocht op een veiling nadat de vorige ondernemer Van Deurzen er noodgedwongen mee moest stoppen.'

Maar zo werkt het niet, volgens de wethouder. 'Als gemeente heb je de plicht om te zorgen voor goede infrastructuur. Deze ondernemer betaalt ozb en zorgt ook voor werkgelegenheid.'

'We worden voor het blok gezet met de terugkeer van kippen'

Daarnaast zijn bewoners ook kritisch over de vestiging van een fabriek op agrarische grond in het buitengebied. Het pleidooi van wethouder Ten Westeneind komt erop neer dat die melkfabriek nu eenmaal een prima alternatief is voor de kippenfarm die Koolen anders ook zou kunnen vestigen. Maar een van de bezoekers van de informatieavond waarschuwt: 'We worden voor het blok gezet met het beeld dat anders die kippen weer komen.'

Koolen wil voorzien in wereldwijd groeiende eiwitbehoefte

Toch lijkt Kees Koolen niet zo geïnteresseerd in kippen. Hij vindt melk nu eenmaal een van de beste manieren om te voorzien in de eiwitbehoefte van een steeds groeiende wereldbevolking. Koolen: 'Als kinderen in ontwikkelingslanden geen eiwitten krijgen, kunnen hun hersenen niet groeien.'

Koolen onderzoekt hoe je op een veel efficiëntere manier melk kunt produceren, met minder water en minder uitstoot van koeien. Een van de toehoorders vraagt of het toekomstige bedrijf van Koolen in Groesbeek dan niet slechts een pilotproject is voor zijn mega bedrijven in Brazilië. 'Dan is er straks met gemeenschapsgeld een weg aangelegd en daarna vertrekt Koolen weer.'

Het antwoord van Koolen is simpel: 'Ik ben een ondernemer en dan ga je geen bedrijf neerzetten om het daarna weer weg te halen.'