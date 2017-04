'Praat me niet over het woord milieu'; veel omwonenden tegen giga-windmolens Voorthuizen

VOORTHUIZEN - Er is forse kritiek op de bouw van van drie giga-windmolens langs de A1 bij recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen. Dat bleek donderdagavond tijdens een voorlichtingsavond van de gemeente over de bouwplannen. De molens moeten 200 tot 235 meter hoog worden. Veel voorthuizenaren zijn tegen de plannen uit angst voor horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast.

'Praat me niet over het woord milieu', zegt een hevig geëmotioneerde buurtbewoonster. 'Niet goed, niet goed, omdat ze veel te kort op me staan. Laat ze een punt zoeken waar niemand er last van heeft.'

In het dorpshuis heeft de gemeente een grote voorlichtingsavond georganiseerd over de mogelijke komst van de windmolens. En die bijeenkomst is goed bezocht. De windmolens hebben een potentieel vermogen van 9 tot 13,5 megawatt. Dat betekent dat ze genoeg windstroom opwekken voor zo'n 50 procent van alle huishoudens in de gemeente Barneveld.

'Ik begrijp dat die dingen met de wieken omhoog twee keer de domtoren zijn. Da's wel groot', klinkt het angstig uit de mond van een andere buurtbewoner. 'Ik vind het helemaal niks', valt weer een ander hem bij. 'Ga jij aan het strand liggen als ze elke keer langs zoeven?' Hij doet ondertussen het geluid van de molens na: 'Keboenk, keboenk,' klinkt het. Op de opmerking dat zulke molens toch beter bij een recreatiegebied kunnen staan dan dat je er dicht bij woont, ontploft de man bijna: 'Ja, maar ik wóón er vlakbij', klinkt het met overslaande stem. 'Ze staan óók bij mijn huis.'