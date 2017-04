Staking bij distributiecentrum Albert Heijn

GELDERMALSEN - Medewerkers van het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen voeren deze vrijdag stiptheidsacties. Dat houdt in dat ze strikt volgens de arboregels werken. Het personeel begint daar om 9.00 uur mee.

De ongeveer 4500 werknemers in de distributiecentra van AH willen meer loon. Volgens FNV handel is dat ook mogelijk, omdat in de supermarktsector mooie omzetten en winsten worden behaald. 'Er is dus voldoende ruimte voor loonsverhogingen en behoud van echte banen', stelt Özcan Colak van de vakbond.

Het loonbod van AH zou niet hoger zijn dan 1,5% en daarnaast wil de supermarktketen ook korten op de goedkoopste salarisschaal. 'Als het aan AH ligt, werken straks in de distributiecentra alleen nog maar uitzendkrachten en tijdelijke krachten tegen een veel lager loon dan nu. De DC-werkers willen de garantie van AH dat vaste banen worden behouden', legt Colak uit.

Eerder al stiptheidsacties bij Jumbo

Eerder werden er ook al stiptheidsacties gevoerd op het distributiecentrum van Jumbo in Elst. Ook daar willen de medewerkers dat er afspraken worden gemaakt over een goede cao.

FNV Handel vindt dat de twee grootste marktspelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 'In plaats van te investeren in de mensen en in echte banen, kiezen ze beide voor een race naar beneden. Hun mooie winsten delen ze vooralsnog onvoldoende met de mensen die het mogelijk maken: de werknemers', aldus Colak.

