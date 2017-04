'Frauderende bewindvoerder' in hoger beroep

PUTTEN - De 59-jarige Puttenaar die tot twee jaar cel is veroordeeld voor verduistering en fraude gaat in hoger beroep. De man was in de tijd van de misdrijven bewindvoerder.

Hij stak als bewindvoerder in vijf jaar tijd ongeveer 500.000 euro van zijn cliënten in eigen zak. Ook werd hij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Dat gaat om een totaalbedrag van 115.000 euro. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. Zie ook: Puttenaar veroordeeld voor diefstal en fraude