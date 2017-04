Stiptheidsacties bij AH en wat doen al die scouts in Harderwijk? Dit is het nieuws van vandaag

GELDERMALSEN - Op het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen wordt actiegevoerd voor een betere cao, in Harderwijk strijken 500 scouts neer en tientallen mensen in Dieren zijn in het holst van de nacht van kerk naar kerk gelopen. Dit is het nieuws van vandaag.

Stiptheidsacties bij AH

Medewerkers van het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen voeren stiptheidsacties. Dat houdt in dat ze strikt volgens de arboregels werken.

De ongeveer 4.500 werknemers in de distributiecentra van AH willen meer loon. Volgens FNV handel is dat ook mogelijk, omdat in de supermarktsector mooie omzetten en winsten worden behaald. Het loonbod van AH zou niet hoger zijn dan 1,5% en daarnaast wil de supermarktketen ook korten op de goedkoopste salarisschaal.

500 scouts gaan samen survivallen

Zo'n 500 scouts zijn de komende drie dagen te gast in Harderwijk. Ze doen mee aan de jaarlijkse HIT Harderwijk. Dat is een evenement van Scouting Nederland voor kinderen vanaf 7 jaar.

Het terrein en de gebouwen van scoutingverenigingen Verbraak Margriet Groep en de Ragay Redoz zijn ook dit jaar weer het middelpunt van de activiteiten. Zo kunnen de deelnemers bijvoorbeeld meedoen aan verschillende wandeltochten en ook is er een Survival Expeditie.

'Scouting is zeker hip. Het is een hele leuke manier om je tijd te besteden. Daarom hebben we ook zoveel deelnemers', vertelt organisator Claudia Verhey.

Nachtelijke wandeltocht langs kerken

Tientallen mensen hebben in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag meegedaan aan de Nachtwake te voet in Dieren en omstreken. Deze 20 kilometer lange wandeltocht voerde langs vijf kerken en werd voor de 18e keer georganiseerd.

De tocht begon in de RK Emmauskerk in Dieren en eindigde in de Ontmoetingskerk in diezelfde plaats, waar onder meer een ontbijt was voor alle deelnemers.